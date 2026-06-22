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В Кировской области разработают программу развития народных промыслов

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил в течение трех месяцев подготовить межведомственную программу развития народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-центр республики.

В Кировской области разработают программу развития народных промыслов

В Кировской области разработают программу развития народных промыслов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Кировской области разработают программу развития народных промыслов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметил глава региона, в регионе насчитывается около десяти традиционных народных промыслов, включая дымковскую игрушку, гончарный промысел, лозоплетение, изделия из капа, кукарское кружево и нолинскую матрешку.

По словам губернатора, программа должна предусматривать меры по сохранению народных промыслов, развитию профильной инфраструктуры и обеспечению преемственности поколений. Внимание уделят повышению привлекательности этой сферы для молодежи.

Анна Кайдалова