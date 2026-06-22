Замдиректора «Дортранссервиса» выплатит штраф за дачу взятки сотруднику Краснодаравтодора

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор заместителю генерального директора ООО «Дортранссервис» Адаму Цику, признав его виновным в даче взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в мае 2025 года подсудимый, действуя в интересах компании, передал 500 тыс. руб. сотруднику ГКУ КК «Краснодаравтодор». Денежные средства, согласно материалам дела, предназначались за подбор и согласование рецептур асфальтобетонных смесей, используемых в производственной деятельности предприятия.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб.

Вячеслав Рыжков