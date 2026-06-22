В Кировской области в этом году приведут в нормативное состояние 15 км автомобильных дорог, связывающих регион с Марий Эл, Удмуртией и Нижегородской областью. Завершить работы планируется до 31 августа, сообщает пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области отремонтируют 15 км дорог к границам региона

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Кировской области отремонтируют 15 км дорог к границам региона

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На участке протяженностью 5,5 км на трассе Киров — Советск — Яранск — Лошкари — граница Марий Эл в Советском районе ведется фрезерование изношенного покрытия.

На дороге Яранск — Кикнур — граница Нижегородской области в этом году отремонтируют 3,4 км. На объекте уже завершена укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, продолжаются работы по укреплению обочин.

Еще 4,4 км дорожного полотна обновят на трассе Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртии в Кирово-Чепецком районе. Также ремонт проводится на участке дороги Яранск — Санчурск — граница Марий Эл, где к нормативному состоянию приведут 1,8 км покрытия.

Анна Кайдалова