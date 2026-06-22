Двое 19-летних молодых людей утонули в озере в Приозерском районе
Трагедия произошла в Приозерском районе Ленинградской области — двое 19-летних молодых людей утонули во время отдыха на озере Большое Борково, пишет «Фонтанка».
Трагедия на озере Большое Борково: спасатели нашли тела двух отдыхающих
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По предварительным данным, днем они вместе с друзьями находились на берегу водоема, где отдыхали палаточным лагерем. Около 16:45 юноши решили искупаться, однако спустя некоторое время перестали выходить на связь и исчезли из поля зрения. Их вещи остались на берегу.
На место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. Во время обследования акватории около 22:30 специалисты обнаружили тела молодых людей в воде.
После подъема погибших передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.