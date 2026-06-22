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Двое 19-летних молодых людей утонули в озере в Приозерском районе

Трагедия произошла в Приозерском районе Ленинградской области — двое 19-летних молодых людей утонули во время отдыха на озере Большое Борково, пишет «Фонтанка».

Трагедия на озере Большое Борково: спасатели нашли тела двух отдыхающих

Трагедия на озере Большое Борково: спасатели нашли тела двух отдыхающих

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Трагедия на озере Большое Борково: спасатели нашли тела двух отдыхающих

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительным данным, днем они вместе с друзьями находились на берегу водоема, где отдыхали палаточным лагерем. Около 16:45 юноши решили искупаться, однако спустя некоторое время перестали выходить на связь и исчезли из поля зрения. Их вещи остались на берегу.

На место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. Во время обследования акватории около 22:30 специалисты обнаружили тела молодых людей в воде.

После подъема погибших передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Матвей Николаев

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