Жителя Воронежа обвинили в шпионаже за военными объектами в Московской области

ФСБ задержала жителя Воронежа 2005 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело о госизмене в интересах украинских спецслужб (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, украинские спецслужбы завербовали воронежца через мессенджер Telegram. По заданию куратора за денежное вознаграждение он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московской области и подбирал граждан для содействия ВСУ. Кроме того, фигурант работал в украинских колл-центрах, специализирующихся на мошенничестве в отношении россиян.

У задержанного изъяли смартфон с перепиской, подтверждающей его противоправную деятельность по заданию украинских спецслужб. Воронежец признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

На прошлой неделе Воронежский облсуд приговорил 41-летнего Дмитрия Татаринцева к 25 годам лишения свободы за сотрудничество с «представителями спецслужб иностранного государства» и подготовку к диверсии на объекте энергетики.

Алина Морозова