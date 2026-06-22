В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальной информацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Горожанам рекомендовали не выходить на улицу во время действия сигнала опасности. Тем, кто находится дома, посоветовали держаться подальше от окон и укрыться в помещениях без окон — в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой. Также жителям напомнили о необходимости сохранять спокойствие до отмены сигнала.

Людям, находящимся на улице, рекомендовали укрыться в цокольных этажах зданий, подвалах, тоннелях, подземных переходах и на подземных парковках. В сообщении отдельно подчеркнули, что опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться возле стен многоквартирных домов.

Власти также обратились к очевидцам с просьбой не публиковать в социальных сетях фото и видео работы систем противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также специальных и оперативных служб. Кроме того, жителей попросили не распространять информацию о средствах защиты объектов атаки.

Для экстренных обращений жителям напомнили единый номер оперативных служб — 112.

Мария Удовик