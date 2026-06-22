Депутат гордумы Астрахани поздравил медработников инфекционной больницы

В преддверии Дня медицинского работника, 20 июня, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам городской думы Астрахани Александр Тихонов встретился с коллективом областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги. Об этом господин Тихонов сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гордума Астрахани Фото: Гордума Астрахани

Депутат вручил медработникам благодарственные письма за многолетний профессиональный вклад и участие в подготовке молодых специалистов, а также передал официальные поздравления от гордумы. Он отметил, что деятельность медицинских работников сопряжена с высокой степенью ответственности.

Александр Тихонов выразил признательность коллективу за обеспечение восстановления и лечения пациентов. Главврач больницы Анна Красилова в ответ поблагодарила городской парламент за внимание к вопросам медицинского сообщества и поддержку учреждения.

Нина Шевченко