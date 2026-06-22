В Нижнекамске начали демонтаж разрушенных после атаки БПЛА квартир

В Нижнекамске специалисты приступили к демонтажу конструкций квартир, разрушенных в результате атаки беспилотника 12 июня. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По его словам, ведется подготовка к восстановлению пострадавших квартир и проведению капитального ремонта многоквартирного дома. Власти рассчитывают завершить работы в максимально короткие сроки, чтобы жители смогли вернуться в свои квартиры.

В настоящее время 70 жильцов размещены во временных местах пребывания. Представителей старшего поколения направили в санаторий «Ижминводы», молодые семьи разместили в городе.

Специальная комиссия проводит оценку ущерба квартир, также продолжается работа по оценке поврежденных автомобилей.

Ранее сообщалось, что утром 12 июня Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. Один из БПЛА попал в жилой дом, в результате чего пострадали четыре человека.

Анна Кайдалова