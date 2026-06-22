Глава СКР хочет знать, почему Черноморское осталось без дорог и моста

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с дорогами и мостом в поселке Черноморском Воскресенского района Саратовской области. Этот мост через реку Елшанку когда-то соединял поселок с селом Славянка, где находятся магазины и детский сад. Теперь же он разрушен, асфальтовое покрытие на подъездных путях отсутствует, а грунтовое полотно размыто, сообщает инфоцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Жители поселка уже давно не могут добраться до соседнего села. Путь пешком или на машине превратился в испытание: на дороге образовались глубокие ямы и колеи, а конструкции моста постепенно разрушаются. В мае 2025 года суд обязал местные власти провести ремонт в течение полугода, однако это решение осталось неисполненным.

Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Костину доложить об обстоятельствах дела, принятых процессуальных решениях и о том, какие меры принимаются для реализации прав граждан на качественную дорожную инфраструктуру. Это поручение, как уточняется в сообщении ведомства, поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Никита Маркелов