Татарстан занял девятое место в рейтинге российских регионов по соотношению медианных доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-10 регионов России по уровню доходов населения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 регионов России по уровню доходов населения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно исследованию, показатель в республике составил 2,6 при среднем по России уровне 2,2. Доля населения за чертой бедности в Татарстане оценивается в 3,3%, что ниже общероссийского показателя в 6,7%. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 0,4 процентного пункта.

Кировская область расположилась на 53-м месте с показателем соотношения доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг 1,9. Доля населения за чертой бедности в регионе составляет 8,1%.

Чувашия заняла 68-е место. Соотношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг здесь составляет 1,7, а доля населения за чертой бедности — 9,3%.

Марий Эл оказалась на 76-м месте рейтинга. Показатель соотношения доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,5, доля населения за чертой бедности — 11,1%.

Анна Кайдалова