Новый торговый объект построят в Орле на улице Ливенской
Мэрия Орла согласовала архитектурно-градостроительный облик магазина, который планируется построить на земельном участке возле пересечения улиц Ростовской и Ливенской по адресу: ул. Ливенская, 70. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации мэрии, предполагается возвести одноэтажное строение площадью 767,3 кв. м. Заявление на согласование объекта подал индивидуальный предприниматель.
- Площадь участка, на котором появится магазин, по данным публичной кадастровой карты, составляет 5,4 тыс. кв. м. Земля находится в частной собственности. Кадастровая стоимость участка оценивается в 15 млн руб.
В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что на третий квартал 2026-го в Орле запланирован ввод в эксплуатацию ЖК на улице Космонавтов — на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского,Раздольной, Бурова и Космонавтов. Проект включает возведение одного 17-этажного многоквартирного дома. На реализацию проекта направлено около 650 млн руб.