Новый торговый объект построят в Орле на улице Ливенской

Мэрия Орла согласовала архитектурно-градостроительный облик магазина, который планируется построить на земельном участке возле пересечения улиц Ростовской и Ливенской по адресу: ул. Ливенская, 70. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации мэрии, предполагается возвести одноэтажное строение площадью 767,3 кв. м. Заявление на согласование объекта подал индивидуальный предприниматель.

Площадь участка, на котором появится магазин, по данным публичной кадастровой карты, составляет 5,4 тыс. кв. м. Земля находится в частной собственности. Кадастровая стоимость участка оценивается в 15 млн руб.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что на третий квартал 2026-го в Орле запланирован ввод в эксплуатацию ЖК на улице Космонавтов — на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского,Раздольной, Бурова и Космонавтов. Проект включает возведение одного 17-этажного многоквартирного дома. На реализацию проекта направлено около 650 млн руб.

Денис Данилов