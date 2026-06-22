В Новороссийске 3,5 тысячи человек остались без воды

В Новороссийске произошло аварийное отключение водоснабжения из-за неисправности насосного оборудования, сообщает МУП «Водоканал». В Южном районе города без воды остались 3,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подачу водоснабжения приостановили с 09:30 ориентировочно до 14:00 по следующим адресам:

ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул. Золотаревского, 2, 2А, 4

ул. Малоземельская, 14

ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104

Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56

В пресс-службе МУП «Водоканал» заявили, что водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Кристина Мельникова