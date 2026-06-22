В Саратове полиция отчиталась о результатах «мигрантского» рейда

В Саратовской области полиция завершила рейд, в рамках которого проверила более 1,2 тыс. приезжих и свыше тысячи автомобилей под управлением иностранцев. Мероприятие проходило с 1 по 10 июня, сообщает пресс-службу УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Саратовской области Фото: УМВД по Саратовской области

Общее число выявленных нарушений миграционного законодательства достигло 812. Большая часть из них касалась незаконного пребывания в России, еще 162 случая относились к нелегальному трудоустройству.

Суды приняли 189 решений о выдворении иностранцев. Фактически страну покинули 173 человека. Для 156 граждан закрыли въезд в Россию на будущее.

Общая сумма штрафов превысила 3 млн руб. В бюджет уже взыскали более 1,7 млн руб.

В Октябрьском районе Саратова при реконструкции здания обнаружили 43 гражданина ближнего зарубежья. Четверо из них не прошли обязательный медосмотр и дактилоскопию. Полиция также задержала 31-летнего мужчину из ближнего зарубежья. Он находился в международном розыске за преступления на родине.

На одной из строек в Энгельсе подрядчик нанял двоих иностранцев в рамках государственного контракта. Один из рабочих пребывал в стране нелегально. В отношении строительной компании и индивидуального предпринимателя начали внеплановые проверки.

Никита Маркелов