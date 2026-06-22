В Ростовской области оштрафовали серых возчиков на 136 тысяч рублей

В Ростовской области с января по апрель 2026 года рассмотрели 27 дел об административных правонарушениях в отношении нелегальных перевозчиков отходов — так называемых серых возчиков. Общая сумма назначенных штрафов составила 136 тыс. руб., что на 43,8% ниже показателя аналогичного периода 2025 года, когда взыскания достигли 242 тыс. руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и экологии региона.

Рейдовые мероприятия по противодействию нелегальным перевозчикам и нарушениям в сфере обращения с отходами проводятся в регионе с марта 2025 года. За период с марта по апрель того же года состоялось пять совместных рейдов, в ходе которых сотрудники МВД возбудили 73 административных дела — за нарушение требований охраны окружающей среды при транспортировке, обработке и утилизации отходов, а также за несанкционированную выгрузку мусора. Наибольшее число нарушений тогда зафиксировали в Ростове-на-Дону (18), Аксайском районе (17) и Таганроге (6).

В январе–апреле 2026 года прошло 16 совместных рейдов, по итогам которых возбудили 53 административных дела по аналогичным статьям. Лидерами по числу выявленных нарушений вновь стали Аксайский район (11 правонарушений) и Ростов-на-Дону (9 правонарушений).

Большинство нарушителей — физические лица, занимающиеся вывозом и перевозкой отходов без статуса индивидуального предпринимателя или регистрации юридического лица.

Мария Хоперская