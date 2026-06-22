Бывший зампрокурора возглавил липецкое управление Судебного департамента

Начальником управления Судебного департамента (УСД) в Липецкой области назначен бывший зампрокурора Ивановской области Павел Коростелев. Он приступил к своим обязанностям 22 июня. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления Судебного департамента в Липецкой области Павел Коростелев

Фото: прокуратура Ивановской области Начальник управления Судебного департамента в Липецкой области Павел Коростелев

Фото: прокуратура Ивановской области

В начале июня Совет судей Липецкой области согласовал назначение господина Коростелева на эту должность. Его кандидатуру внесли по представлению председателя Липецкого областного суда Александра Карташова.

Павел Коростелев родился в 1974 году. Получил высшее юридическое образование. Службу в органах прокуратуры проходил с 1999 года. Почти вся его карьера строилась в Липецкой области, где он занимал должности помощника прокурора Становлянского района, зампрокурора Чаплыгинского района, прокурора Измалковского района и Октябрьского района Липецка, заместителя прокурора Липецкой области. В октябре 2016 года господин Коростелев стал зампрокурора Ивановской области, где работал до назначения в УСД.

По данным Rusprofile, с апреля 2026 года и. о. начальника УСД была Елена Глущенко. До этого управление возглавлял Дмитрий Черников — с октября 2022-го.

Алина Морозова