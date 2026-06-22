Минздрав Ставрополья зафиксировал снижение числа наркозависимых

Число жителей Ставрополья с наркологическими расстройствами продолжает сокращаться. По данным регионального министерства здравоохранения, по итогам 2025 года на диспансерном учеете состояли 6562 наркозависимых — на 1,7% меньше, чем годом ранее.

Снижение затронуло как взрослых, так и несовершеннолетних. Число подростков, стоящих на учёте, за 2025 год уменьшилось почти на 30% — с 37 до 26 человек. Из них у четырех диагностирована наркомания, остальные — эпизодические потребители.

В первом квартале 2026 года тенденция сохранилась: общее число наблюдаемых сократилось ещё на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6540 человек. Несовершеннолетних с наркологическими расстройствами стало меньше на 16,7% — 30 против 36 годом ранее.

Мария Хоперская