Средняя продолжительность работы на первом месте трудоустройства у жителей Татарстана составляет 4,6 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru на основе анализа резюме россиян за этот год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Татарстана в среднем работают на первой работе 4,6 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Жители Татарстана в среднем работают на первой работе 4,6 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Показатель в республике оказался немного ниже среднего по стране, который составляет 4,8 года.

Согласно исследованию, продолжительность работы на первом месте увеличивается с возрастом. Если россияне в возрасте от 18 до 24 лет проводят у первого работодателя в среднем 1,4 года, то в группе старше 55 лет этот показатель превышает 12 лет. Мужчины также в среднем дольше работают на первом месте трудоустройства, чем женщины — 5,1 года против 4,5 года.

Анна Кайдалова