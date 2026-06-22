До конца суток аэропорт Сочи планирует обслужить более 40 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи, по данным пресс-службы воздушной гавани, до конца суток 22 июня планирует обслужить 132 рейса на прилет, 136 — на вылет, а также более 41 тыс. пассажиров.

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К 09:00 мск 13 из 19 воздушных судов, ранее ушедших на запасные аэродромы, прибыли в Сочи, были обслужены и направлены в пункты назначения. С начала суток аэропорт принял и отправил 30 рейсов на прилет и 33 — на вылет, обслужив свыше 8,2 тыс. пассажиров.

В пресс-службе отметили, что в связи с изменениями в расписании аэропортов московского авиаузла возможны корректировки времени вылетов, включая задержки, переносы и отмены отдельных рейсов.

По данным Росавиации, в настоящее время Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию, однако расписание может меняться. В Шереметьево ограничения вводились повторно в 8:35 мск. Кроме того, в 9:07 мск временно приостанавливал работу аэропорт Геленджика.

Ранее о возможных корректировках расписания сообщали и в аэропорту Краснодара, отмечая, что изменения могут затронуть не только рейсы в и из Москвы, но и другие направления маршрутной сети авиакомпаний.

Вячеслав Рыжков