В аэропорту Краснодара предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов

В аэропорту Краснодара предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов, включая задержки, переносы времени вылета и прилета, а также отмены отдельных рейсов на фоне корректировок в работе ряда российских аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что изменения могут затронуть не только рейсы в и из Москвы, но и другие направления маршрутной сети авиакомпаний.

По данным Росавиации, аэропорт Краснодара продолжает работу в штатном режиме. В обычном режиме также функционируют воздушные гавани Сочи и Геленджика. При этом утром 22 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.

В федеральном ведомстве уточнили, что Внуково и Шереметьево в настоящее время работают по согласованию, однако возможны корректировки расписания. В Шереметьево ограничения вводились повторно в 8:35 мск.

Вячеслав Рыжков