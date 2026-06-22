Над Черным морем и другими регионами сбили 301 беспилотник

В ночь с 21 на 22 июня над регионами России сбили 301 украинский беспилотник, в том числе над акваторией Черного моря. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня дежурные средства ПВО сбивали беспилотники над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. В это же время ликвидация БПЛА производилась над Белгородской, Брянской, Калужской, Воронежской и другими областями.

Утром 22 июня в Новороссийске и Анапе объявляли угрозу атаки беспилотников. В настоящее время режим угрозы на территории Новороссийска снят.

Кристина Мельникова