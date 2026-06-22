В Казани задолженность по выплате заработной платы имеют 11 организаций. Общая сумма долгов перед 298 работниками составляет 45,6 млн руб., сообщила председатель комитета экономического развития исполкома города Гузель Мингазова на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долги по зарплате организаций в Казани достигли 45,6 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Долги по зарплате организаций в Казани достигли 45,6 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По ее словам, 55% задолженности приходится на действующие предприятия, еще 45% — на экономически неактивные организации и предприятия-банкроты.

Также в поле зрения территориальных комиссий находятся 247 организаций, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.

По словам госпожи Мингазовой, на учете в качестве безработных состоят 1,6 тыс. человек, уровень безработицы составляет 0,25%. В Казани наиболее высокая потребность в работниках отмечается в строительстве, производстве, образовании, науке, торговле и транспортной отрасли. При этом на одного безработного приходится более восьми вакансий.

Средняя заработная плата в Казани составляет 94 тыс. руб.

Анна Кайдалова