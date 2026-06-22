Пермский патентный поверенный Кирилл Логинов аттестовался в Роспатенте по специализации «Программы для ЭВМ, базы данных и ТИМС»

Руководитель компании «Agentznak», пермский патентный поверенный Кирилл Логинов успешно прошел государственную аттестацию в Роспатенте. К его ключевой специализации по товарным знакам добавился новый официальный статус по направлению «Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем» (ТИМС).

Для пермского бизнеса, в котором сегодня активно развивается как самостоятельный ИТ-сектор, так и цифровизация промышленных предприятий, наличие в регионе аттестованного патентного поверенного со специализацией на программах для ЭВМ и базах данных это возможность быстро и надежно капитализировать свои разработки. Прямое взаимодействие со специалистом, чей статус официально подтвержден государством, позволит региональным разработчикам получать комплексное правовое сопровождение и оперативнее проходить государственные процедуры в Роспатенте.

Своевременность расширения статуса подтверждает и статистика ведомства: в России фиксируется стабильно высокий интерес к регистрации интеллектуальной собственности в ИТ-сфере. Так, в 2025 году зарегистрировано 45 163 ПрЭВМ, БД и ТИМС, что на 5983 объекта больше, чем в 2024 году (+15,3%).

ИП Логинов Кирилл Владимирович ИНН 592001866968