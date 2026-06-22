Более 80 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В международном аэропорту Сочи фиксируются задержки 83 рейсов на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На отправление задерживаются 39 рейсов, включая направления в Батуми, Абу-Даби, ряд российских городов — Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Сургут, Магнитогорск, Ижевск, Архангельск, Нижний Новгород, Сыктывкар, Казань, Оренбург и Курган. Также с задержкой выполняются рейсы в Санкт-Петербург, Уфу и Екатеринбург (по два), в Челябинск и Самару (по три), а также десять рейсов в Москву.

На прилет задержаны 44 рейса. Среди них — рейсы из Барнаула, Оренбурга, Батуми, Минеральных Вод, Владикавказа, Ижевска, Магнитогорска, Сургута, Кемерова, Новокузнецка, Красноярска, Саратова, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Архангельска и Сыктывкара. По два рейса задерживаются из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Тюмени и Челябинска, по три — из Омска и Москвы, по четыре — из Екатеринбурга, по пять — из Самары.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, действовавшие с 20:09 мск и снятые в 23:51 мск. Аналогичные меры безопасности также применялись в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Вячеслав Рыжков