В Семикаракорском районе на сельхозземлях обнаружили свалку

В Семикаракорском районе на сельскохозяйственных угодьях на площади 617 кв. м обнаружили очаги складирования отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что на момент осмотра уборка захламления не проводилась. Управление составило в отношении собственника участка протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв). Помимо этого, землевладельцу выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства и приведении участка в пригодное для сельскохозяйственной деятельности состояние.

Константин Соловьев