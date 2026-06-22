В мае на Кубани выдали 62,89 тысячи кредитных карт на 7,12 млрд рублей

В мае 2026 года российские банки оформили для граждан 1,33 млн договоров по кредитным картам, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Показатель снизился на 4% к апрелю (1,39 млн), однако в годовом выражении продемонстрировал рост на 19% — в мае 2025 года было выдано 1,12 млн карт. На Кубани выдали 62,89 тыс. карт на 7,12 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Совокупный объем кредитных лимитов по новым картам по стране составил 158,43 млрд руб., снизившись на 3% к предыдущему месяцу. При этом в годовом сравнении показатель увеличился на 12%. Средний лимит по карте вырос за месяц на 1 тыс. руб., до 119 тыс. руб., но оказался ниже уровня мая прошлого года. Полная стоимость кредита по кредитным картам в мае достигла 50,86%.

За январь—май 2026 года банки выдали 6,15 млн кредитных карт с общим лимитом 694,02 млрд руб., что в среднем соответствует 138,8 млрд руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число выдач увеличилось на 7%, тогда как совокупный объем лимитов практически не изменился.

В региональном разрезе наибольшие объемы кредитных лимитов в мае пришлись на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую область. В частности, в Москве было оформлено 104,78 тыс. карт с общим лимитом 15,74 млрд руб., в Московской области — 83,21 тыс. карт на 11,45 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 56,23 тыс. карт на 7,47 млрд руб.

Краснодарский край занял четвертое место: 62,89 тыс. карт с совокупным лимитом 7,12 млрд руб. Средний лимит в регионе составил 113 тыс. руб., что ниже уровня предыдущего месяца.

Максимальные средние кредитные лимиты в мае зафиксированы в Ненецком автономном округе, Москве и Сахалинской области. По уровню проникновения кредитных карт по итогам пяти месяцев лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, тогда как минимальная активность отмечена в Ингушетии и Чечне.

Вячеслав Рыжков