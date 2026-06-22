Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Легковой автомобиль попал под поезд в Тюменской области

В Тюменской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем «Ниссан Кашкай». Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 21 июня на перегоне Картымско-Туринский Тюменского участка железной дороги, на переезде 47 км. Пострадавших нет, повреждения получил только автомобиль. Задержек в движении поездов не было.

По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения — не уступил дорогу поезду. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.

Анна Капустина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд