В Анапе и Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включили сирены системы оповещения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в администрации муниципалитета. Аналогичный режим предупреждения был объявлен и в Новороссийске, о чем сообщил глава города Андрей Кравченко.

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Гражданам рекомендовано при включении сигнала «Внимание всем» не приближаться к окнам и укрываться в помещениях без окон либо в комнатах, не выходящих на морскую сторону. Находящимся на улице власти советуют воспользоваться ближайшими подземными переходами, парковками или цокольными этажами зданий. При этом использовать автомобили в качестве укрытия и находиться возле стен многоквартирных домов не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что в течение ночи силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотник. По данным Минобороны РФ, БПЛА были сбиты в том числе над территориями Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков