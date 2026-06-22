Суд на Урале отправил в колонию экс-следователя за покушение на мошенничество

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-начальника отдела процессуального контроля четвертого СУ ГСУ СКР, адвоката Андрея Жукова к трем годам колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб. по делу о покушении на мошенничество, передает корреспондент «Ъ-Урал». Его уголовное дело было связано с делом осужденного экс-начальника по борьбе с коррупцией в Свердловской области Андрея Дьякова.

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Кроме того, суд вынес приговор бывшему адвокату Владимиру Певчеву, защищавшему экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова. Ему назначили два года условно со штрафом в размере 200 тыс. руб. Их признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По словам источников «Ъ-Урал», подсудимых обвиняли в том, что они за 3 млн руб. обещали смягчить наказание по уголовному делу в отношении группы коммерсантов, занимавшейся незаконным возмещением НДС из федерального бюджета. По данным собеседника «Ъ-Урал», Андрея Жукова и Владимира Певчева, а также бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию Чернецкую, предпринимателей Василия Петрова и Алексея Шахмаева «крышевал» бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков.

Напомним, в конце октября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам строгого режима за получение взяток от предпринимателей. Он также был лишен звания полковника полиции и права занимать должности в госорганах на восемь лет. В апреле текущего года стало известно, что он выйдет по УДО.

Артем Путилов