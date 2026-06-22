В Ессентуках двое подростков попали в реанимацию после ДТП на мотоцикле
В Ессентуках двое подростков оказались в реанимации после ночного столкновения мотоцикла с автомобилем. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю
Авария произошла накануне, 21 июня, около 22:20 на перекрестке неравнозначных дорог. По предварительным данным, 16-летний водитель кроссового мотоцикла не уступил дорогу автомобилю Volvo под управлением 34-летнего местного жителя. В результате аварии несовершеннолетний водитель получил тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию голени. Его 16-летняя пассажирка — жительница Предгорного округа — также пострадала. Оба госпитализированы в реанимационное отделение больницы Ессентуков.
Сотрудники ГИБДД установили, что водительского удостоверения у мотоциклиста, жителя Предгорного округа, не было. Мотоцикл принадлежит самому подростку. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.