Летом курьеры стали самой востребованной подработкой на Кубани

К началу летнего сезона курьерская доставка стала одним из наиболее востребованных направлений подработки в России. Согласно совместному исследованию HeadHunter и «Самоката», доля вакансий для курьеров среди предложений с частичной занятостью достигла 38%, что стало максимальным показателем с начала 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, рынок подработки продолжает расти. Весной текущего года количество вакансий с частичной занятостью увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — со 171 тыс. до 197 тыс. предложений. За тот же период соискатели направили 16,8 млн откликов.

Одним из наиболее быстрорастущих сегментов стала сфера доставки. В мае число курьерских вакансий увеличилось втрое в годовом выражении. При этом доля предложений в формате подработки достигла рекордных для текущего года значений. Ранее сопоставимые показатели наблюдались только в период предновогоднего спроса.

Среди соискателей вакансии в доставке также вошли в число наиболее популярных: по итогам весны на них пришлось 5% всех откликов. Более высокий показатель зафиксирован только у вакансий упаковщиков и комплектовщиков — 6%.

Основную часть кандидатов составляют соискатели в возрасте от 18 до 45 лет — на них приходится 77% откликов. При этом, как отмечают в «Самокате», работа курьером востребована не только среди студентов: средний возраст курьера-партнера в 2025–2026 годах составил 27 лет.

На юге России по числу вакансий лидирует Краснодарский край — в апреле и мае на него пришлось 44% всех предложений. Одновременно рост спроса отмечен и в других регионах: число вакансий увеличилось в 5,2 раза в Астраханской области, в 2,7 раза в Адыгее и почти вдвое в Ростовской и Волгоградской областях.

Краснодарский край также стал лидером по числу откликов на курьерские вакансии, аккумулировав 52% интереса соискателей на юге страны. На Ростовскую область пришлось 27% откликов, на Волгоградскую область — 14%.

Вячеслав Рыжков