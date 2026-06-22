В природном парке «Пермский» демонтировали самовольно построенные лодочные ангары

Пермской природоохранной прокуратурой обнаружены самовольно построенные лодочные гаражи, расположенные на участке, имеющем категорию «земли лесного фонда» и входящем в границы особо охраняемой природной территории регионального значения — природного парка «Пермский». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Природоохранной прокуратурой внесены представления в ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» и ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», которые удовлетворены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Все незаконные постройки ликвидированы.

Природный парк «Пермский» создан на территории Красновишерского, Горнозаводского, Чусовского, Гремячинского муниципальных районов, городского округа «Город Губаха», Лысьвенского городского округа и включает 33 особо охраняемых природных территорий регионального значения. В состав парка вошли такие известные особо охраняемые природные территории края как Каменный город, Большое бревно, Столбы, Разбойник. Глухие камни, Ветлан, Говорливый, расположенных в долинах рек Усьва, Чусовая, Вишера.