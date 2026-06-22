Над Крымом, Кубанью и другими регионами РФ за ночь сбили более 300 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотный летательный аппарат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Крым, акваториями Азовского и Черного морей, а также над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями. Кроме того, беспилотники были уничтожены в Московском регионе.

О пострадавших или разрушениях на территории Краснодарского края официальные источники не сообщали.

Вячеслав Рыжков