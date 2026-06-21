В Ставрополе отменили акцию «Свеча памяти» из-за угрозы атаки беспилотников

Всероссийская акция «Свеча памяти», которая должна была пройти вечером 21 июня у мемориала «Вечный огонь» в Ставрополе, отменена. Решение принято в связи с действовавшим на территории края режимом беспилотной опасности. Об отмене мероприятия сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В связи с объявленной в Ставропольском крае беспилотной опасностью всероссийская акция "Свеча памяти", запланированная на сегодня у мемориала "Вечный огонь", отменяется», — написал мэр в социальных сетях.

Акция была приурочена ко Дню памяти и скорби, который ежегодно отмечается 22 июня. Традиционно накануне этой даты жители российских городов собираются у мемориалов и воинских захоронений, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Ставропольском крае в ночь на 21 июня. Жителям рекомендовали следить за официальными сообщениями властей и соблюдать меры безопасности. Позднее губернатор Владимир Владимиров сообщил об отмене режима.

Информации о каких-либо происшествиях, связанных с беспилотниками на территории региона, не поступало.

Валерий Климов