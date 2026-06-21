Главные новости за 21 июня. Кавказ

Жители Ставропольского края, как и большинство россиян, все активнее переходят к онлайн-шопингу. По данным исследования ВЦИОМ, средние ежемесячные расходы российских интернет-пользователей на покупки в сети достигли 27,4 тыс. руб. За последние пять лет этот показатель вырос в 2,6 раза — с 10,6 тыс. руб. в 2021 году. По сравнению с 2011 годом объем трат увеличился более чем в восемь раз. Как отмечают аналитики, онлайн-покупки перестали быть нишевым явлением и сегодня распространены практически среди всех возрастных и социальных групп.

Режим беспилотной опасности, введенный в Ставропольском крае в ночь на 21 июня, действовал более семи часов. Предупреждение было объявлено в 01:25 и отменено в 08:57. Об отмене режима сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона напомнил жителям, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил о предотвращении на территории города «резонансных преступлений». Соответствующее сообщение он опубликовал утром 21 июня в своем канале в МАХ. Публикацию Ворошилов сопроводил фотографией сапера в защитном снаряжении. При этом каких-либо подробностей о характере предотвращенных преступлений глава города не привел.

Доля частных организаций на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Ставропольском крае по итогам 2025 года достигла 83%. За год показатель вырос на один процентный пункт.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев инвестировал более 50 млн руб. в строительство падел-центра в Дагестане. Об этом спортсмен рассказал журналистам. По словам Махачева, общий объем вложений в проект составил около 60 млн руб. Средства были направлены на строительство кортов и создание необходимой спортивной инфраструктуры. В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию и принимает посетителей.

Валерий Климов