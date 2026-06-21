Жители Ставрополья стали тратить на онлайн-покупки более 27 тыс. рублей в месяц

Жители Ставропольского края, как и большинство россиян, все активнее переходят к онлайн-шопингу. По данным исследования ВЦИОМ, средние ежемесячные расходы российских интернет-пользователей на покупки в сети достигли 27,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За последние пять лет этот показатель вырос в 2,6 раза — с 10,6 тыс. руб. в 2021 году. По сравнению с 2011 годом объем трат увеличился более чем в восемь раз. Как отмечают аналитики, онлайн-покупки перестали быть нишевым явлением и сегодня распространены практически среди всех возрастных и социальных групп. Если 15 лет назад опыт покупок в интернете имели лишь около трети пользователей сети, то сейчас товары и услуги онлайн приобретали уже около 90% россиян. Этот тренд характерен и для Ставропольского края, где интернет-торговля стала привычной частью повседневной жизни.

Самой популярной категорией товаров в интернете остаются одежда и обувь — их покупают 65% пользователей. Далее следуют товары для дома и мелкая бытовая техника — по 58%. При этом еще в 2011 году онлайн-продажи в этих категориях были развиты значительно слабее.

Несмотря на рост доверия к интернет-магазинам, ряд товаров россияне по-прежнему предпочитают приобретать офлайн. Так, 44% респондентов заявили, что не готовы покупать через интернет домашних животных. Еще по 29% предпочитают лично приобретать валюту и крупную бытовую технику.

Во ВЦИОМ отмечают, что потребительские ограничения в сфере интернет-торговли постепенно исчезают. Если раньше многие категории товаров считались неподходящими для дистанционной покупки, то сегодня перечень таких исключений заметно сократился.

По мнению экспертов, выбор между онлайн- и офлайн-магазином все чаще зависит не только от цены. Интернет остается более удобным каналом для стандартных покупок, тогда как традиционная розница сохраняет преимущества в случаях, когда покупателю важно лично оценить товар перед приобретением.

Валерий Климов