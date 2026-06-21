Главные новости за неделю 15–21 июня. Кубань, Крым, Адыгея

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на людей в торговом центре в Краснодаре. 20 июня 19-летний краснодарец с холодным оружием в руках ворвался в здание ТЦ. В результате происшествия погибла женщина.

С 9:00 21 июня на автозаправочных станциях Крыма прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона.

Владимир Крушельницкий назначен министром здравоохранения Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

На заседании оперативного штаба по мониторингу рынка нефтепродуктов в Краснодарском УФАС представители крупных нефтяных компаний и региональных министерств констатировали отсутствие дефицита топлива в регионе. Проблемы с наличием бензина на АЗС связаны с логистикой и ажиотажным спросом.

Экс-депутата Госдумы Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании и объявили в розыск. Уголовное дело было возбуждено в 2025 году. Следствие рассматривает эпизод, произошедший в марте 2023 года, по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Украинские военные атаковали беспилотником самолетного типа автобус, в котором следовала детская футбольная команда из Гомеля (Республика Беларусь), направлявшаяся на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла сопровождающая, пострадали дети.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что атака украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области является провокацией и прямым нарушением международных договоренностей.

По решению главы Краснодара Евгения Наумова жители многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотников, получат компенсацию в размере 15 675 руб. на человека при подтвержденном факте повреждения квартиры.

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка останется в следственном изоляторе до 22 августа. Краевой суд отказался смягчить меру пресечения бывшему чиновнику, арестованному 6 апреля 2026 года по подозрению в особо крупном мошенничестве.

С начала 2026 года на пригородных поездах Краснодарского края перевезли более 6,5 млн пассажиров, что составляет 96,3% к уровню 2025 года. Прогнозируется, что в летний период этого года пассажиропоток достигнет 7,7 млн пассажиров.

Совет Европейского союза расширил санкционные списки, включив в них митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Также под ограничительные меры попал бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов и Президентский фонд культурных инициатив.