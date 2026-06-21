От поставок материалов к стратегическому партнерству

ГК ТОЧНО и ТЕХНОНИКОЛЬ объединяют усилия для развития девелоперских проектов в 10 регионах России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

В рамках форума недвижимости «Движение» владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и совладелец корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников подписали соглашение об усилении многолетнего партнерства и внедрении новых решений в проекты девелопера в 10 регионах, 17 городах России.

Соглашение выводит многолетнее партнерство компаний на новый уровень. Теперь помимо поставок материалов на проекты ГК ТОЧНО в 17 городах России специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ будут консультировать команду девелопера по вопросам применения, монтажа и эксплуатации материалов на всех этапах реализации объектов – от проектирования до строительства. Отдельное внимание стороны уделят обмену профессиональной экспертизой. В планах — проведение совместных конференций, технических семинаров и рабочих встреч для инженерных команд и руководителей строительных проектов.

«ТЕХНОНИКОЛЬ — наш давний и стратегически важный партнер. Уже 13 лет мы работаем вместе, и сегодня продукция компании используется на всех проектах ГК ТОЧНО. Новое соглашение позволит нам вместе внедрять передовые технологии – это повысит качество строительства и обеспечит комфортным жильем тысячи семей в 10 регионах присутствия ТОЧНО», — отметил владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

ГК ТОЧНО и ТЕХНОНИКОЛЬ сотрудничают с 2013 года. За это время на объектах девелопера было использовано более 2 млн 650 тыс. кв. м материалов партнера, включая битумные мембраны, геотекстиль, системы защиты гидроизоляции, утеплители и минеральные плиты. По подсчетам застройщика общая сумма закупок материалов за весь период сотрудничества составила почти 2 млрд 797 млн рублей.

Особенно заметный рост был зафиксирован в последние три года: с 2022 по 2025 год объем закупок увеличился на 47%.

Еще одним направлением сотрудничества станет внедрение цифровых решений. ГК ТОЧНО планирует использовать BIM-библиотеку ТЕХНОНИКОЛЬ, а также интегрировать специализированные сервисы компании в собственные цифровые платформы для повышения эффективности проектирования и строительства.

«Интеграция решений ТЕХНОНИКОЛЬ в проекты на стадии проектирования и постоянная техническая поддержка подрядчиков позволят нам совместно создавать объекты, которые будут служить десятилетиями, задавая новые, более высокие стандарты качества и надежности в отрасли», – прокомментировал подписание Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Партнерство сильных с сильными» – часть последовательной стратегии развития ТОЧНО. Сотрудничество с ТЕХНОНИКОЛЬ укрепит позиции девелопера как надежного игрока и позволит вывести строительство жилья на качественно новый уровень.

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