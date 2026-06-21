СКР возбудил дело о теракте после атаки на Керченский полуостров

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры Керченского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 21 июня вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые, информация о количестве пострадавших уточняется.

Следственный комитет устанавливает детали преступления и людей, причастных к произошедшему.

«Ъ-Кубань» писал, что один человек погиб на Керченской паромной переправе в ночь на 21 июня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Согласно предварительной информации, еще один человек пострадал. Также произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка.

Алина Зорина