Частные компании полностью заняли рынок вывоза мусора на Ставрополье

Доля организаций частной формы собственности на рынке сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов в Ставропольском крае по итогам 2025 года достигла 100%. Годом ранее показатель составлял 98%. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном профильными структурами правительства Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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Согласно документу, в настоящее время все услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе оказывают частные компании. Таким образом, один из ключевых рынков жилищно-коммунального комплекса края полностью перешел под контроль негосударственного сектора.

Показатель оказался выше целевого ориентира, установленного для развития конкурентной среды. По итогам прошлого года доля частного сектора на рынке должна была составить не менее 98%.

В последние годы власти последовательно реализуют реформу системы обращения с отходами, основанную на работе региональных операторов и привлечении частных подрядчиков к транспортировке ТКО. По оценке составителей мониторинга, уровень удовлетворенности состоянием конкурентной среды на данном рынке превышает 82%.

Рынок обращения с отходами остается одним из наиболее масштабных сегментов коммунальной сферы региона, обеспечивая вывоз мусора как из крупных городов, так и из сельских территорий края.

Валерий Климов