В мэрии Новороссийска предупредили о высокой пожароопасности на побережье

Администрация Новороссийска предупредила о высокой пожароопасности на Черноморском побережье 21 и 22 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации Краснодарского ЦГМС, в эти дни местами на побережье прогнозируется четвертый класс пожароопасности. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

«При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по телефонам “01” или с мобильного “101”, “112”», — говорится в сообщении.

Алина Зорина