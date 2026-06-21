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В мэрии Новороссийска предупредили о высокой пожароопасности на побережье

Администрация Новороссийска предупредила о высокой пожароопасности на Черноморском побережье 21 и 22 июня.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации Краснодарского ЦГМС, в эти дни местами на побережье прогнозируется четвертый класс пожароопасности. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

«При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по телефонам “01” или с мобильного “101”, “112”», — говорится в сообщении.

Алина Зорина

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