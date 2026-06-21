Частные клиники не смогли занять плановую долю рынка ОМС на Ставрополье

Доля частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае, по итогам 2025 года составила 9,29%. Таким образом, региону не удалось достичь целевого показателя по развитию конкуренции в сфере здравоохранения, установленного на уровне 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном профильными структурами правительства Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Согласно документу, фактический показатель оказался ниже планового, хотя по сравнению с предыдущим годом ситуация практически не изменилась. По итогам 2024 года доля частных медицинских организаций в системе ОМС составляла 9,1%.

При этом количество участников рынка здравоохранения в регионе продолжает расти. Если в 2019 году в крае насчитывалось 1,54 тыс. негосударственных медицинских организаций, то в 2025 году их число достигло 1,75 тыс. Всего на рынке действует 2,03 тыс. хозяйствующих субъектов.

Несмотря на увеличение числа частных игроков, их участие в системе обязательного медицинского страхования остается ограниченным. Включение негосударственных клиник в программу ОМС считается одним из ключевых механизмов повышения доступности медицинской помощи и расширения выбора для пациентов.

В целом рынок медицинских услуг остается одним из наиболее конкурентных среди социально значимых сфер экономики региона. По данным мониторинга, уровень удовлетворенности состоянием конкурентной среды на этом рынке составляет почти 70%.

По данным Территориального фонда ОМС Ставропольского края, в программе обязательного медицинского страхования участвуют как государственные, так и негосударственные медицинские организации, оказывающие жителям региона первичную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Валерий Климов