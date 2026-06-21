Над Севастополем сбили четыре БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали четыре беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, сейчас военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники сбили в районе Северной стороны, мыса Херсонес и в Гагаринском районе. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Ранее на территории города была объявлена воздушная тревога.

Алина Зорина