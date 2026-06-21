Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры предосторожности. Находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой — в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море.

Тем, кого сигнал застал на улице, советуют спуститься в цокольный этаж, подвал, тоннель, подземный переход или на парковку. Укрываться в автомобиле или у стен многоквартирных домов запрещено.

Граждан предупредили: съемка и публикация в соцсетях работы ПВО, беспилотников, их обломков и действий спецслужб запрещены. До отмены сигнала следует сохранять спокойствие и оставаться в укрытии. Телефон экстренных служб — 112.

UPD: угроза атаки БПЛА отменена в 14:16 мск.

Алина Зорина