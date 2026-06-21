В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Службы аэропорта готовы к возобновлению работы после снятия ограничений. Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров дополнительно.

На данный момент в терминале продолжают работу бесплатная комната матери и ребенка, а также фонтанчики с питьевой водой у санитарных комнат. Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим, не занимать места вещами и багажом, уступать сиденья пожилым людям, женщинам и детям.

Актуальную информацию о статусе рейсов можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта и авиакомпаний, а также по аудиообъявлениям.

UPD: ограничения на полеты сняли в 15:25 мск.

Алина Зорина