На Ставрополье частный сектор остается аутсайдером рынка детского допобразования

В Ставропольском крае сохраняется низкий уровень участия негосударственных организаций в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Несмотря на расширение программы социальных сертификатов, частный сектор по-прежнему слабо вовлечен в механизм государственной поддержки. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном профильными структурами правительства Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отмечается в документе, в регионе действует система социальных сертификатов, позволяющая родителям оплачивать обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам как в государственных, так и в частных организациях. По итогам 2025 года в крае было выдано 161 тыс. социальных сертификатов, а число реализуемых программ достигло 957.

Средний номинал сертификата для детей в возрасте от пяти до 18 лет составил 20,1 тыс. руб. Средства могут быть направлены на оплату занятий в кружках, секциях и иных организациях дополнительного образования.

Вместе с тем авторы мониторинга отмечают, что негосударственный сектор пока недостаточно активно использует возможности системы. Среди факторов, сдерживающих развитие конкуренции на этом рынке, названы высокая стоимость оборудования для детского научно-технического творчества, а также дефицит квалифицированных кадров для реализации программ естественно-научной и технической направленности.

По данным исследования, жители края в целом положительно оценивают сферу дополнительного образования. Однако около трети участников опроса указали на недостаточное количество организаций, работающих на этом рынке, а доля респондентов, отмечающих дефицит таких учреждений, за год выросла.

Валерий Климов