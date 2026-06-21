Каждый третий студент колледжа на Ставрополье учится в негосударственном секторе

Доля обучающихся в частных образовательных организациях среднего профессионального образования в Ставропольском крае достигла 31,6% от общего числа студентов колледжей и техникумов. Таким образом, сегодня почти каждый третий студент системы СПО региона получает образование в негосударственном секторе. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном профильными структурами правительства Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно материалам исследования, фактическое значение показателя существенно превысило установленный ориентир. Если целевой показатель составлял 20,9%, то по итогам 2025 года доля студентов частных организаций достигла 31,6%.

В отличие от дошкольного и общего образования, где негосударственный сектор занимает менее 1% рынка, в системе среднего профессионального образования частные организации смогли занять заметную долю. Это делает рынок СПО одним из наиболее конкурентных среди образовательных сегментов региона.

В последние годы интерес к среднему профессиональному образованию растет как в Ставропольском крае, так и в целом по стране на фоне высокого спроса работодателей на квалифицированные рабочие кадры и специалистов среднего звена. Развитие частных образовательных организаций позволяет частично удовлетворять этот спрос и расширять возможности выбора для абитуриентов.

При этом власти региона продолжают реализовывать меры по привлечению негосударственных образовательных организаций к подготовке кадров для экономики края. По данным мониторинга, показатель присутствия частного сектора в СПО оказался одним из наиболее высоких среди социально значимых рынков региона.

Валерий Климов