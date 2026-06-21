обновлено 14:03
Воздушную тревогу тревогу объявили в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Общественный транспорт временно прекратил движение. МЧС города напоминает гражданам, что нужно действовать без паники и позаботиться о своей безопасности.
Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.
UPD: воздушная тревога отменена в 13:56 мск.