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обновлено 14:03

Воздушную тревогу тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общественный транспорт временно прекратил движение. МЧС города напоминает гражданам, что нужно действовать без паники и позаботиться о своей безопасности.

Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

UPD: воздушная тревога отменена в 13:56 мск.

Алина Зорина

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