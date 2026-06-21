Воздушную тревогу тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общественный транспорт временно прекратил движение. МЧС города напоминает гражданам, что нужно действовать без паники и позаботиться о своей безопасности.

Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

UPD: воздушная тревога отменена в 13:56 мск.

Алина Зорина