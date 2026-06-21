Ставрополье не выполнило план по развитию частных детских садов почти на 40%

В Ставропольском крае по итогам 2025 года не удалось достичь запланированного показателя по развитию негосударственного сектора дошкольного образования. Доля детей, посещающих частные детские сады, составила 1% при целевом ориентире в 1,6%. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном профильными структурами правительства Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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Таким образом, фактический результат оказался на 37,5% ниже установленного показателя. Региональные власти рассчитывали увеличить присутствие частных организаций на рынке дошкольного образования, однако достичь намеченных значений не удалось.

Согласно материалам мониторинга, в настоящее время в крае работают 12 частных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования. При этом подавляющее большинство детей продолжают посещать муниципальные учреждения.

Развитие негосударственного сектора считается одним из ключевых механизмов повышения конкуренции в социальной сфере. Предполагается, что участие частных операторов способствует расширению выбора для родителей и созданию дополнительных мест в системе дошкольного образования.

Вместе с тем эксперты отмечают, что рынок частных детских садов остается одним из наиболее сложных для инвесторов. На развитие сегмента влияют высокие требования к помещениям и персоналу, значительные затраты на содержание учреждений и ограниченный платежеспособный спрос населения.

Несмотря на отставание от целевого ориентира, проблема нехватки мест в детских садах для детей старше трех лет в регионе в настоящее время не является острой. По официальным данным, доступность дошкольного образования в Ставропольском крае сохраняется на уровне, близком к полной обеспеченности.

Валерий Климов