Лишь 1% ставропольских дошкольников посещают частные детские сады

Доля детей дошкольного возраста, посещающих частные детские сады в Ставропольском крае, по итогам 2025 года составила 1% от общего числа воспитанников. При этом в регионе работают лишь 12 частных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном профильными структурами правительства Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно документу, фактический показатель оказался ниже целевого ориентира, установленного для развития негосударственного сектора дошкольного образования. По итогам прошлого года доля воспитанников частных детских садов должна была достичь 1,6%, однако фактически составила лишь 1%. Несмотря на развитие частной образовательной инфраструктуры в отдельных территориях, рынок дошкольного образования в крае по-прежнему остается преимущественно государственным и муниципальным. Фактически только один из ста воспитанников посещает негосударственное учреждение.

При этом проблема доступности дошкольного образования в регионе в целом решена. По данным краевых властей, обеспеченность местами детей в возрасте от трех до семи лет на протяжении последних лет сохраняется на уровне, близком к 100%. Основная нагрузка по предоставлению услуги приходится на муниципальные детские сады.

Как следует из материалов мониторинга, ограниченное присутствие частного сектора связано в том числе с высокими затратами на открытие и содержание дошкольных учреждений, необходимостью соблюдения строгих санитарных и образовательных требований, а также ограниченным спросом на коммерческие услуги за пределами крупнейших городов региона.

По оценкам участников рынка, развитие негосударственного дошкольного образования остается одним из наиболее сложных направлений среди социальных услуг, где конкуренция с бюджетным сектором традиционно наиболее высока.

Валерий Климов