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В Севастополе восстановили электроснабжение после отключений

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован, в большинство районов города вернулся свет. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на 11:30 в большинстве районов электроснабжение восстановлено. Специалисты подключают объекты генерации и подают мощность потребителям города.

Ранее в Севастополе был введен график временных отключений электроэнергии. Ограничения действовали по команде диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ для ликвидации перегруза сетей за пределами города.

Алина Зорина

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