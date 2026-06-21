В Севастополе восстановили электроснабжение после отключений

Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован, в большинство районов города вернулся свет. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на 11:30 в большинстве районов электроснабжение восстановлено. Специалисты подключают объекты генерации и подают мощность потребителям города.

Ранее в Севастополе был введен график временных отключений электроэнергии. Ограничения действовали по команде диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ для ликвидации перегруза сетей за пределами города.

Алина Зорина